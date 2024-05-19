Гладков: после атаки ВСУ загорелась кровля храма Сергия Радонежского

Из-за падения дрона-камикадзе ВСУ в селе Малое Городище Белгородской области загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Пожарными расчетами производится тушение объекта», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее атаке подверглось село Петровка в Белгородской области. Дрон-камикадзе ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Петровка, в результате чего два человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.