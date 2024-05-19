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Бойцам «Востока» вручили награды за освобождение Новомихайловки

Церемония проходила в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
2024-05-19 08:04:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцам группировки войск «Восток» вручили награды за Новомихайловку. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие мотострелкового полка были удостоены госнаград за мужество и героизм, которые они проявили, освобождая населенный пункт в Донецкой Народной Республике от украинских националистов.

Речь идет об орденах Мужества, медалях «За отвагу», «За храбрость», Георгиевских крестах 4 степени и медалях «За спасение погибавших».

Моотострелкам вручили награды рядом с линией боевого соприкосновения. Командование поблагодарило бойцов за стойкость и высокий профессионализм.

Заместитель командира мотострелкового полка по имени Илья рассказал о том, как участвовал в освобождении Новомихайловки.

«Стояли на рубежах, шли в атаки. Плюс была создана бронегруппа. Мы стреляли из боевых машин как минометы - по навесной траектории и ВСУ не могли понять, чем мы стреляем. Они искали минометы, а мы стреляли из БМП-1», - сказал майор.

Он объяснил, что получил орден Мужества за эффективную работу с бронегруппой, отметив, что является кадровым офицером, причем потомственными. Уже три поколения мужчин его семьи стоят на защите Родины.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео из освобожденной Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#ДНР #награждение #спецоперация #бойцы #новомихайловка
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