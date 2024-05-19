Bild: Минобороны Германии запросило 3,8 млрд евро на помощь Киеву

Минобороны ФРГ направило в правительство страны запрос на дополнительные 3,8 млрд евро для оказании помощи Киеву, пишет издание Bild, ссылаясь на свои источники.

«Министерство обороны бьет тревогу в правительстве», - сообщает газета.

По информации издания, в минувшую среду, 15 мая, глава военного ведомства Борис Писториус встречался с главой правительства Олафом Шольцем, а на следующий день - с главой минфина Кристианом Линднером.

Как утверждается, запрос на выделение планируется представить в парламенте уже в июне. Кроме того, по данным газеты, министерство финансов с предложением министерства обороны солидарно.

Ранее глава МО Германии Писториус сообщал о том, что Берлин собирается передать киевскому режиму три реактивные системы залпового огня HIMARS производства США.