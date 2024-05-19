Не менее 10 украинских БПЛА подавлены на территории Краснодарского края

Не менее десяти беспилотников подавлены в Краснодарском крае. С помощью дронов киевский режим пытался атаковать гражданские объекты на его территории. Один из БПЛА упал на промплощадке нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-аккаунте. По предварительным данным, никто не пострадал.

Локальное возгорание возникло в Кущевском районе, где упал еще один дрон. Территория населенных пунктов не пострадала, разрушений нет, работают пожарные.

ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории Российский Федерации, для чего используют ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и ракеты. Так, минувшей ночью националисты атаковали Севастополь. В небе над городом силы ПВО сбили десятки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также российские военные уничтожили в Черном море одиннадцать безэкипажных катеров.