Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Российские военные отразили ракетную атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», - сказано в публикации.

Глава города напомнил гражданам о том, что нельзя подходить и поднимать опасные находки - о них надо сообщать в оперативные службы.

Ранее в небе над Севастополем были уничтожены десятки беспилотных летательных аппаратов. Также российские военные уничтожили в Черном море 11 безэкипажных катеров, а потом еще три катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

В последнее время участились случаи атак со стороны ВСУ на Севастополь. Все чаще на улицах города объявляется воздушная тревога. Также почти ежедневно перекрывается движение транспорта и поездов по Крымскому мосту в целях безопасности.