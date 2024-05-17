Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь

Военные отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы города, уничтожены десятки беспилотных летательных аппаратов и больше пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, никто не пострадал.

О начале атаки на Севастополь Развожаев сообщил в 1:30 по московскому времени. Он добавил, что для уничтожения беспилотников используется стрелковое оружие.

Позже губернатор написал, что в городе произошло частичное отключение света. Это случилось, после того как на подстанцию «Севастополь» упали обломки сбитых БПЛА.

В городе работают оперативные службы. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.

Накануне днем российские военные уничтожили в Черном море 11 безэкипажных катеров, а потом еще три катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.