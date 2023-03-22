Бой Усика и Фьюри в Лондоне 29 апреля сорвался

Как утверждается, изначально сторонам удалось договориться о распределении расходов 70/30 в пользу Фьюри.

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Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас сообщил о том, что спортсмен не выйдет на ринг с Тайсоном Фьюри 29 апреля.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира должен был состояться на стадионе «Уэмбли» в британской столице.

«Сколько бы Усик ни шел на компромисс, его подталкивали к большему», - объяснил Климас в беседе с журналистом Стивом Кимом.

Как утверждается, знаменитый украинский боксер ожидает, что вернется на ринг для обязательной защиты титула в начале или середине лета.

По данным ESPN, переговоры о проведении поединка между украинцем и британцем сорвались в связи с тем, что стороны не смогли прийти к единому мнению в других важных пунктам контракта. При этом боксерам удалось договориться о распределении расходов 70/30 в пользу Фьюри.