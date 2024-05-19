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Гладков: два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ в селе Петровка

Они доставлены в Белгородскую больницу №2, где им оказывается вся необходимая медпомощь.
Ирина Егорова 2024-05-19 00:10:44
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Украинские боевики сбросили взрывное устройство на село Петровка Белгородского района, в результате чего пострадали два человека.

«У женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела», - написал Гладков в Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в белгородскую больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее мать с 4-летним с сыном погибли в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ, он попал в автомобиль, в котором передвигалась семья. Женщина скончалась на месте, ребенок - в больнице.

За все время проведения специальной военной операции в Белгородской области жертвами обстрелов со стороны украинских боевиков стали 120 человек. Из них - 11 детей, сообщил ранее Гладков.

#дрон #ВСУ #белгород #атака #ранение #Обстрел #пострадавшие #Вячеслав Гладков
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