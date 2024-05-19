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NYT: встреча Путин и Си Цзиьпина показала незыблемость поддержки РФ

Российский и китайский лидеры сделали совместное заявление по поводу видения нового глобального порядка.
Ирина Егорова 2024-05-19 03:46:31
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press, Global Look Press

Встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина с  Си Цзиньпином продемонстрировала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина.

«Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность  - его поддержка  Путина остается стойкой», —пишет The New York Times.

Западные журналисты не смогли найти ни одного разногласия между лидерами России и Китая, в частности и по украинскому вопросу. Первостепенное значение для Си и Путина является «демократизация международных отношений». Также они сделали совместное заявление своего видения нового глобального порядка, пишет издание. 

Ни риск отстранения Европы, ключевого торгового партнера Китая, ни угроза санкций США против китайских банков, «похоже, не удержали Си Цзиньпина от объятий Путина», указывает NYT.

Напомним, что с 16 по 17 мая российский лидер прибыл в Китай с первым зарубежным после инаугурации государственным визитом. Вместе с главой России прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. Путин объяснил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства.

#Китай #Москва #Россия #в стране и мире #Путин #Си Цзиньпин #Пекин #поддержка
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