В Шебекино 11 человек пострадали при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли центр Шебекино из РСЗО, пострадали 11 человек, трое из них - дети, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика - контузия... У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи будет получать амбулаторно», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что двоих детей доставили в медицинские учреждения. Восемь взрослых, пять мужчин и три женщины, также госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела в больницы Белгорода.

По данным губернатора, в результате обстрела оказались поврежденными 98 квартир в 7 домах, в них были выбиты окна. Осколками были задеты 25 автомобилей.

На месте работают оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход территории.

Гладков также сегодня сообщал о пострадавших в Белгороде - дрон ВСУ врезался в окно жилого многоквартирного дома, в результате 11-летняя девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки.