Дрон ВСУ влетел в окно дома в Белгороде, ранена 11-летняя девочка

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины врезался в окно жилого многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате серьезные ранения получила 11-летняя девочка, которая в момент атаки играла на детской площадке.

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», - написал глава региона в Telegram.

Гладков подчеркнул, что врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.

Кроме того, отметил он, при атаке были повреждены балконные остекления и окна в шести квартирах, а также один автомобиль.