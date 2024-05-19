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Дрон ВСУ влетел в окно дома в Белгороде, ранена 11-летняя девочка

Ребенка с черепно-мозговой травмой и контузией доставили в больницу.
Иван Линдеманн 2024-05-19 17:30:00
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины врезался в окно жилого многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате серьезные ранения получила 11-летняя девочка, которая в момент атаки играла на детской площадке. 

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», - написал глава региона в Telegram.

Гладков подчеркнул, что врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. 

Кроме того, отметил он, при атаке были повреждены балконные остекления и окна в шести квартирах, а также один автомобиль.

#ВСУ #белгород #атака #ранение #больница #ребенок #травма
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