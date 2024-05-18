На Украине проходит жесткая мобилизация. Военкомы, или каратели, как их называют жители, заламывают мужчинам руки и запихивают в машину. Хрупкие женщины, иногда даже беременные, пытаются вырвать своих мужей из рук полицейских и получают удары.

Сегодня в силу вступает закон об ужесточении мобилизации. Понятие «ограниченно годный к военной службе» на Украине отменяется. Под ружье поставят всех, даже инвалидов. Нововведения разрешают отправлять на фронт людей с эпилепсией, гепатитом, ВИЧ и психическими расстройствами.

Один из таких мобилизованных, молодой человек, предположительно, с серьезным генетическим заболеванием, подвергается насмешкам своих товарищей на фронте. Такие видео не редкость в интернете. Их активно распространяют в украинском сегменте, однако верифицировать их сложно.

Но удивляться нечему: украинские военкомы устраивают поголовные облавы и забирают мужчин прямо с рабочих мест. Например, Одесской области мобилизация спровоцировала настоящий транспортный коллапс.

«Сегодня нашего одесского водителя сняли, потянули на ВЛК (медкомиссия - прим. ред.), сидит там на комиссии. Короче, жесть, друзья», - рассказывает автор видео.

Водители перекрыли движение на трассе Киев-Одесса - они протестуют. По новому закону мобилизовать дальнобойщиков могут на границе при выезде из Украины. При этом большинство водителей фур под бронь не попадают.

Избежать мобилизации могли букмекеры и рекламщики, которым бронь обещало минэкономики страны. Однако после того как новость об этом вызвала негативную реакцию в обществе, ведомство решило сдать назад.

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании. Будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно», - сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Повестки будут вручать круглосуточно, и не важно, видел ее призывник или нет. Его все равно найдут и заберут. Теперь все военнообязанные должны обновить данные о себе. Для этого минобороны Украины разработало специальное приложение. Военнообязанных запугивают штрафами до 25,5 тысяч гривен - это 60 тысяч рублей. Но уклонисты не сдаются - бегут из страны. Кто-то пытается пересечь границу через лес и горы, другие через реку. Правда, не всегда побег заканчивается успехом.

Более 30 тел вытащили из реки Тиса. Это военнообязанные, которые хотели избежать мобилизации и уйти за границу вплавь. Есть данные, что по уклонистам стреляют украинские пограничники.

«Это самый антинародный закон, который они приняли на территории Украины, и он будет иметь соответствующие последствия. Я точно могу сказать, что вот этих представителей ТЦК (военкоматов - прим. ред.) ждут, наверное, суды Линча. Потому что они затронули интересы очень многих людей. И абсолютно незаконно, в нарушение всех законов и конституции Украины, применяя в том числе физическую силу, нанося увечья, заталкивали людей на войну», - говорит бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

По словам Килинкарова, очередное ужесточение закона о мобилизации - это обязательство Зеленского перед Западом. Эдакая расплата за поставки оружия. Но сколько бы его ни давали, главе киевского режима недостаточно. Прорыв российских сил в Харьковской области Зеленский объяснил нехваткой систем ПВО. Не хватает и бойцов - за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне СВО более 1 700 военнослужащих. Те, кому удалось выжить, не раздумывая сдаются в плен.

«У нас нехватка снарядов, у нас нехватка техники. Мы просто мясо. По нам бьют всем, чем можно», - говорит пленный военнослужащий ВСУ Евгений Погребняк.

Ужесточение мобилизации может поставить под угрозу жизни миллиона украинцев. Повестки будут вручать и на предприятиях - руководителей приравняли к сотрудникам военкоматов. Но даже западные военные эксперты признают: ситуацию на поле боя это не изменит.