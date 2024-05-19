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Опубликованы кадры из парка в Москве, где в болоте нашли тело девочки

Подросток не пришла домой вечером в пятницу. В тот день она гуляла в парке с друзьями.
Анна Назайкина 2024-05-19 14:03:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры из Измайловского парка в Москве, где обнаружили тело 13-летней девочки.

Ребенка нашли в заболоченной местности. Сейчас территория оцеплена, работают сотрудники правоохранительных органов. Тело ребенка пока остается на дороге.

Подросток не вернулась домой вечером 17 мая, после этого ее мама обратилась в полицию. Сегодня утром ее нашли мертвой, без следов насильственной смерти.

В СК предположили, что причиной смерти могло стать отравление психотропными веществами. В этом же парке нашли подругу умершей школьницы, которая также отравилась. Ее доставили в больницу.

В настоящий момент в произошедшем разбираются следователи, будут проведены все необходимые экспертизы. Прокуратура контролирует процессуальную проверку.

#Москва #парк #полиция #наш эксклюзив #СК #Измайлово
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