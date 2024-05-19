Тело 13-летней девочки нашли в Измайловском парке в Москве

Тело 13-летней школьницы обнаружили в Измайловском парке в Москве. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Девочку нашли в лесопарковой зоне рядом с Большим Купавенским проездом. Следов насильственной смерти нет.

Точная причина смерти пока не называется. Предполагается, что ребенок мог отравиться психотропными веществами, сообщает СК.

Ранее мама школьницы обратилась в полицию. Она рассказала, что в пятницу, 17 мая, девочка не вернулась домой.

По данным Shot, подросток в день исчезновения отправилась на шашлыки с друзьями, а потом пошла гулять дальше с подругой. Ее нашли в этом же парке живой, а затем с отравлением доставили в больницу.