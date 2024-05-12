Под Херсоном при украинском обстреле ракетами HIMARS пострадали люди

Складовск в Херсонской области попал под обстрел украинских ракет HIMARS, об этом сообщил Губернатор области Владимир Сальдо

Одну из ракет ВСУ сбили, другая взорвалась около станции технического обслуживания автомобилей.

Сальдо сообщил о наличии пострадавших, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор дополнил, что в результате террористического удара Киева часть города осталась без света и воды. Аварийные службы приступили к работе.

Ранее 10 мая на территории Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры и газопровод.