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Под Херсоном при украинском обстреле ракетами HIMARS пострадали люди

Губернатор сообщил о наличии пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Мария Зайцева 2024-05-12 18:47:25
© Фото: SALDO_VGA, telegram

Складовск в Херсонской области попал под обстрел украинских ракет HIMARS, об этом сообщил Губернатор области Владимир Сальдо

Одну из ракет ВСУ сбили, другая взорвалась около станции технического обслуживания автомобилей.

Сальдо сообщил о наличии пострадавших, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор дополнил, что в результате террористического удара Киева часть города осталась без света и воды. Аварийные службы приступили к работе.

Ранее 10 мая на территории Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры и газопровод.

#в стране и мире #ВСУ #HIMARS #Обстрел #Херсонская область #владимир сальдо
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