Под Херсоном при украинском обстреле ракетами HIMARS пострадали люди

Складовск в Херсонской области попал под обстрел украинских ракет HIMARS, об этом сообщил Губернатор области Владимир Сальдо
Одну из ракет ВСУ сбили, другая взорвалась около станции технического обслуживания автомобилей.
Сальдо сообщил о наличии пострадавших, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор дополнил, что в результате террористического удара Киева часть города осталась без света и воды. Аварийные службы приступили к работе.
Ранее 10 мая на территории Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры и газопровод.
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