Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Красноярском

Грузовой поезд сошел с рельсов под Красноярском. Об инциденте сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино КЖД. С рельсов сошли пять грузовых вагонов. Движение на данном участке пути прервано. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, проводятся восстановительные работы.

На этой неделе это уже второй подобный инцидент на железной дороге. В минувший вторник несколько вагонов товарного состава сошли с рельсов на станции Котлубань в Волгоградской области. Одна из цистерн с топливом загорелась. В РЖД сообщили, что инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.