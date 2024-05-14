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Цистерна и вагон сгорели под Волгоградом после схода с рельсов

К этому часу движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области восстановлено по одному пути.
Ян Брацкий 2024-05-14 07:16:24
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Цистерна с топливом сгорела на месте схода грузовых вагонов на станции Котлубань в Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

К этому часу возгорание ликвидировано, пострадавших в результате пожара нет. Об инциденте на Приволжской железной дороге стало известно ранее. В РЖД сообщили, что вагоны сошли с рельсов в результате вмешательства посторонних лиц». На месте создан и работает оперативный штаб.

#пожар #ржд #МЧС России #Цистерна #вагон
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