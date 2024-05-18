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ВС РФ захватили британскую машину FV104 Samaritan

В Минобороны России заявили, что за счет этого автомобиля планируется пополнить коллекцию иностранной трофейной техники.
2024-05-18 08:22:32
© Фото: Минобороны России

Бойцам группировки войск «Восток» удалось захватить в зоне спецоперации новый иностранный трофей. Речь идет об эвакуационной машине FV104 Samaritan производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наши военнослужащие ночью эвакуировали британскую машину с поля боя. Трофей вывезли в тыловой район на восстановление. Дальше им занялось ремонтное подразделение бригады. В скором времени автомобиль пополнит коллекцию иностранной трофейной техники.

«Осмотрев данный автомобиль, мы заметили управление украинскими “товарищами”, которые стали ставить деревянные заглушки, где-то тряпками затыкали дырки, веревочками перевязывали», - рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным «Герман».

FV104 Samaritan - один из вариантов семейства боевых бронированных гусеничных машин Combat Vehicle Reconnaissance. В Британии его приняли на вооружение в 1976 году. Вместимость - до шести человек.

Ранее замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый рассказал о слабых сторонах западной техники, которую в зоне СВО захватили наши военнослужащие.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#техника #Украина #спецоперация #Британия #трофеи #Samaritan
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