Эксперт Виноградов рассказал, как запретить выдачу кредита близким

Необдуманный кредит зачастую становится непосильной нагрузкой не только для человека, который его оформил, но и для его родственников. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он объяснил, можно ли запретить выдачу кредитов своим близким.

В настоящее время закон не предусматривает подобного запрета на кредитование третьих лиц. Возможен только самозапрет на проведение операций в конкретном банке. В случае с близкими родственниками тоже есть определенные варианты ограничения кредитования.

«Первый вариант - уговорить родственника установить ранее обозначенный самозапрет на кредит. Но до 1 марта 2025 года он действует только на онлайн-операции, соответственно, никто не помешает человеку обратиться в банк лично или втайне снять запрет», - подчеркнул специалист в беседе с RT.

Еще один способ - признать родственника ограниченно дееспособным. Подобная норма предусмотрена Гражданским кодексом. Если человек в силу пристрастия к алкоголю, азартным играм или наркотикам ставит свою семью в сложное финансовое положение, то его можно ограничить в правах решением суда.

В этом случае любые финансовые операции могут совершаться только с согласия попечителя, который определяется судом. Если будет установлено, что кредит был оформлен после того, как человека признали ограниченно дееспособным, то есть шанс оспорить сделку, добавил эксперт.