Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

Сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Документ должен вступить в силу с 1 марта следующего года.

Согласно закону, установить самозапрет можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Ограничение снимается аналогично в любой момент.

Предполагается, что новая мера даст гражданам возможность дополнительно защититься от мошенников, оформляющих микрозаймы и кредиты на чужое имя.

При этом самозапрет не будет распространяться на ипотечные кредиты, образовательные кредиты с господдержкой и кредиты на автомобили.