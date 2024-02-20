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Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Сергей Лебедев 2024-02-20 16:37:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Документ должен вступить в силу с 1 марта следующего года.

Согласно закону, установить самозапрет можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Ограничение снимается аналогично в любой момент.

Предполагается, что новая мера даст гражданам возможность дополнительно защититься от мошенников, оформляющих микрозаймы и кредиты на чужое имя.

При этом самозапрет не будет распространяться на ипотечные кредиты, образовательные кредиты с господдержкой и кредиты на автомобили.

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