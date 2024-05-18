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Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по Рафаху

В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в город.
Анна Назайкина 2024-05-18 06:47:49
© Фото: Khaled Omar, XinHua, Globallookpress

По запросу Алжира и Словении в понедельник может состояться заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в СБ.

«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября минувшего года Израиль подвергся мощнейшей ракетной атаке со стороны сектора Газа. Позже боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, расстреливая военных и мирный жителей.

Впоследствии ЦАХАЛ начал проводить  операцию «Железные мечи» в секторе Газа, в частности, речь идет об ударах по объектам гражданской инфраструктуры. В анклаве заявили, что данный момент известно о 35 тыс. жертвах этих событий.

В ночь на 7 мая израильским военнослужащим удалось войти в Рафах. Город находится на границе с Египтом, его называют  последним оплотом движения ХАМАС.

#в стране и мире #Алжир #Совбез ООН #Словения #ЦАХАЛ #ХАМАС #рафах
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