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NYT: Пентагон планирует развернуть средства нападения на спутники

Американцы обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений и на этом фоне наращивают потенциал для ведения сражений в космосе.
Ирина Егорова 2024-05-18 05:55:25
© Фото: Bill IngallsZUMAPRESS.com, Global Look Press

США намерены развернуть на земле и в космосе новое поколение наземных и космических инструментов, которые при необходимости защитят спутниковую сеть от атак, передает газета New York Times со слов чиновников Пентагона.

Уточняется, что «существенный орбитальный потенциал» появится к 2026 году. При этом руководители Пентагона не распространяют информацию о работе в этой сфере, но обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений, сообщает NYT.

«Мы должны защитить наши космические возможности, а также не допустить враждебного использования противником своих космических возможностей», - цитирует издание слова руководителя нового подразделения космических сил генерала Ченса Зальцмана.

По данным газеты, США давно располагают наземными системами для подавления связи противника с его спутниками и сейчас предпринимают меры к их модернизации.

«Однако в рамках нового подхода Пентагон движется к более амбициозной задаче: широкого подавления вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют военно-морские силы в океане или военно-воздушные – в небе» - говорится в публикации.

США никогда публично не заявляли о таких разработках, сославшись на секретность информации. В качестве примера издание приводит секретный X-37B - безэкипажный космический самолет, похожий на космический челнок, который уже совершил семь миссий. Он, по информации Минобороны США может получить вооружение, также не исключается создание нового поколения военных спутников, которые смогут и маневрировать, и дозаправляться в космосе и взаимодействовать с другими орбитальными аппаратами.

Соединенные Штаты собираются запустить на орбиту большое количество небольших спутников для противостояния космическим угрозам, а также стремятся к почти еженедельному запуску аппаратов для подготовки почвы к увеличению военных трат. Такое мнение ранее выразил главный редактор информационного агентства ANNA-News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

#космос #сша #Пентагон #спутники #угрозы
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