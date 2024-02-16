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Эксперт Матвийчук: США используют спутники ради получения денег для Украины

Демократы ищут новые способы, как «выбить» деньги для военной помощи, потому что конгрессмены уже не могут слышать слово «Украина», заявил Анатолий Матвийчук.
Елизавета Егорова 2024-02-16 19:17:01
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Соединенные Штаты собираются запустить на орбиту большое количество небольших спутников для противостояния космическим угрозам, а также стремятся к почти еженедельному запуску аппаратов, заявила замминистра обороны Кэтлин Хикс. Это нужно США для подготовки почвы к увеличению военных трат, заявил главный редактор информационного агентства ANNA-News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я думаю, что все это звенья одной цепи, целенаправленное промывание мозгов: дайте денег, мы будем защищаться от России», - сказал Матвийчук в эфире радио Sputnik.

Эксперт уточнил, что демократы потеряли большинство в Конгрессе и, как следствие, возможность проводить свои законопроекты. В связи с этим они начали запугивать американцев страшилками о России, чтобы продемонстрировать свою активность и «выбить» на помощь Киеву 61 миллиард долларов.

По словам Матвийчука, прямые просьбы о помощи уже не действуют, так как конгрессмены начинают раздражаться только при одном слове «Украина».

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский 16 февраля подписали соглашение о гарантиях безопасности Украины. Документ был подписан в ходе Мюнхенской конференции в Берлине. На этом же мероприятии политики обсудят дальнейшую финансовую и военную поддержку Киева.

#в стране и мире #космос #сша #спутники #Конгресс #помощь Украине
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