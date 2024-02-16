Соединенные Штаты собираются запустить на орбиту большое количество небольших спутников для противостояния космическим угрозам, а также стремятся к почти еженедельному запуску аппаратов, заявила замминистра обороны Кэтлин Хикс. Это нужно США для подготовки почвы к увеличению военных трат, заявил главный редактор информационного агентства ANNA-News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я думаю, что все это звенья одной цепи, целенаправленное промывание мозгов: дайте денег, мы будем защищаться от России», - сказал Матвийчук в эфире радио Sputnik.

Эксперт уточнил, что демократы потеряли большинство в Конгрессе и, как следствие, возможность проводить свои законопроекты. В связи с этим они начали запугивать американцев страшилками о России, чтобы продемонстрировать свою активность и «выбить» на помощь Киеву 61 миллиард долларов.

По словам Матвийчука, прямые просьбы о помощи уже не действуют, так как конгрессмены начинают раздражаться только при одном слове «Украина».

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский 16 февраля подписали соглашение о гарантиях безопасности Украины. Документ был подписан в ходе Мюнхенской конференции в Берлине. На этом же мероприятии политики обсудят дальнейшую финансовую и военную поддержку Киева.