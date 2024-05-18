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В МВД Киргизии рассказали о ситуации в Бишкеке на фоне митинга

Милиция работает в усиленном режиме, организованы патрули, движение транспорта в столице почти полностью восстановлено.
Ирина Егорова 2024-05-18 04:10:21
© Фото: mvd.gov.kg

Ситуация в центре Бишкека, где после массовой драки с участием иностранцев и местных жителей, произошел стихийный митинг, оценивается как стабильная. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Киргизии.

«Сотрудники милиции работают в усиленном режиме. Сотрудниками милиции организованы патрули», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Милиция совместно с другими силовыми структурами в усиленном порядке на данный момент обеспечивают общественный порядок. Также почти полностью удалось восстановить движение транспорта на улицах города, дополнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что участниками стихийной акции стали около 1000 человек. Чтобы разогнать толпу внутренним войскам пришлось применить водометы. Ситуацию удалось урегулировать после того, как с протестующими поговорил начальник ГУВД Азамат Токтоналиев. Некоторых митингующих задержали.

Массовая драка, которая и стала поводом недовольств, произошла 13 мая во дворе одного из хостелов, где живут иностранцы. Как сообщается, иностранные граждане «скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой, тем самым нарушили общественный порядок».

#Драка #Бишкек #акция #акция протеста #митинг #Иностранцы #усиление #мвд киргизии
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