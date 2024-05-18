В Бишкеке местные жители вышли на акцию после драки с иностранцами

Милиция в Бишкеке разогнала участников стихийной акции, которая произошла этой ночью после того как иностранцы в массовой драке избили нескольких местных жителей. Об этом сообщил портал 24.kg.

Вечером на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось около 300 молодых парней, которые хотели «разобраться с иностранцами». Сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление.

Когда толпа пыталась перекрыть дорогу, участников акции начали задерживать. К охране порядка привлекли отряд СОБР и 15 экипажей Управления патрульной службы милиции.

Позже число протестующих выросло до тысячи. На улицы города вывели Внутренние войска с водометами. Ситуацию удалось урегулировать после того, как с участниками акции поговорил начальник ГУВД Азамат Токтоналиев, сообщает портал. Протестующие согласились открыть дорогу и разойтись.

Массовая драка произошла 13 мая во дворе одного из хостелов, где живут иностранцы. Как сообщается, иностранные граждане «скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой, тем самым нарушили общественный порядок».

Сегодня после начала стихийной акции стало известно, что после драки возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Задержаны три иностранных гражданина. Это некие А.М. 2000 года рождения, А.М. 2003 года рождения и С.Х. 2003 года рождения. Их поместили в ИВС.

Задержанные иностранцы записали видео с извинениями. Их национальность и гражданство не называют.