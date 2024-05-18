Белый дом: США не содействуют ударам Украины по территории России

В США прокомментировали атаки беспилотников ВСУ по территории России и отметили, что не содействуют этому. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не поощряем атаки по российской территории и не содействуем им», - передает его слова РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что неделю назад Украина направила администрации Байдена запрос с просьбой о помощи в определении цели ударов по объектам внутри России из собственного оружия. На фоне успехов российской армии Киев попросил Вашингтон снять запрет на американское вооружение против военных объектов на российской территории.