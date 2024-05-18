WSJ: Украина попросила США определить ей цели атак по объектам в РФ

Администрации Байдена поступил запрос от Украины с просьбой помочь определить цели ударов по объектам внутри России, используя свое оружие. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Запрос был направлен на прошлой неделе в связи с успехами российской армии и сейчас находится на рассмотрении.

У Вашингтона также попросили снять запрет на предоставленное американской стороной вооружение против военных объектов внутри России, заявили представители США и Министерства обороны. Издание сообщает, что США запретили Киеву использовать оружие американского производства на территории России.

Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств. Об этом заявлял бывший министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о приближении войск НАТО к границам нашей страны и появление в связи с этим угроз военной безопасности вопреки достигнутым ранее договоренностям о нерасширении. В НАТО также опасаются, что в ситуацию прямо или косвенно может вмешаться «третья страна».