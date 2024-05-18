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ПВО уничтожила ракету «Точка-У» над Белгородской областью

Ранее в регионе четыре управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer и две американские противорадиолокационные ракеты Harm.
2024-05-18 22:51:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили тактическую ракету «Точка-У» над территорией Белгородской области. Это произошло 18 мая около 21.15 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.

Ракеты была запущена с территории Украины. Военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России.

Сегодня днем в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области четыре управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer и две противорадиолокационные ракеты Harm.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #Украина #белгородская область #ВСУ #ТРК "Точка-У"
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