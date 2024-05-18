Маск обратил внимание на обилие санкционных товаров в России

Американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров на полках в российских магазинах, несмотря на санкционное давление Запада, которое ограничивает доступ зарубежных товаров в РФ.

«Любопытно», - написал предприниматель в своем аккаунте в X, комментируя публикацию пользователя, в которой показан широкий ассортимент иностранной продукции в российских магазинах.

Так, в социальной сети поделились тем, что множество иностранных брендов все еще представлены в России, начиная с одежды и обуви, заканчивая электроникой, и «практически нет такого, который нельзя найти» в стране.

Напомним, одной из недавних мер против России стало расширение Новой Зеландией антироссийского санкционого списка, об этом стало известно в четверг 16 мая. Тогда под ограничения попали 28 физических и 14 юридических лиц.