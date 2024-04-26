Шойгу заявил, что РФ всегда стремилась к сохранению баланса сил в мире

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ всегда прилагала максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире.

Выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане, глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что наша страна не планирует и никогда не планировала нападать на страны НАТО, не является угрозой блоку. По словам Шойгу, в ходе спецоперации на Украине российские военные защищают своих людей на исторических территориях.

Министр указал на приближение войск НАТО к границам нашей страны и появление в связи с этим угроз военной безопасности вопреки достигнутым ранее договоренностям о нерасширении. Это доказывает, что верить Западу нельзя. Как утверждает Шойгу, РФ придерживается политики невмешательства в дела других государств.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.