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В Бишкеке привлекут 2,7 тыс. силовиков к охране порядка после драки

Массовая драка произошла 13 мая, во дворе одного из хостелов иностранцы напали на местных жителей, происшествие привело к стихийной акции в центре столицы Киргизии.
Елизавета Кондрикова 2024-05-18 20:49:17
© Фото: GTW, imageBROKER.com Globallookpress

В Киргизии привлекут 2,7 тысячи силовиков и тысячу народных дружинников к обеспечению безопасности и охраны общественного порядка в столице Бишкеке после массовой драки, сообщили в МВД Киргизии.

«Единый гарнизонный развод-инструктаж проводится с целью организации комплекса профилактических мероприятий, а также обеспечения общественного порядка и безопасности горожан и гостей столицы», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Инструктаж был проведен начальником ГУВД Бишкека Азаматом Токтоналиевым, пишет RT. В нем приняли участие подразделения МВД, задействованные в обеспечении общественного порядка.

Массовая драка произошла в понедельник 13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, иностранцы напали на местных жителей. В их отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Происшествие привело к возникновению стихийной акции в центре столицы. Изначально собралось около 300 человек, но со временем число протестующих возросло до тысячи, а усмирить толпу удалось только после обращения Токтоналиева.

#Драка #киргизия #Бишкек #силовики #мвд киргизии #охрана порядка
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