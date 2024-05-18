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Политолог Хидирбегишвили заявил, что Грузия для Запада важнее Украины

Хидирбегишвили считает, что Евросоюз и Британия приложат все усилия, чтобы еще больше раскачать ситуацию в стране.
Владимир Рубанов 2024-05-18 18:07:46
© Фото: Nicholas Muller Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Грузия и Южный Кавказ для Запада важнее Украины, заявил «Звезде» политолог, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. По его мнению, Украина уже исчерпала свои возможности полигона для натовского вооружения и обогатила американский ВПК.

«А Грузия - это стратегический геополитический регион. Как и Южный Кавказ, где проходят транспортные и энергетические магистрали, проходят тысячи километров российской границы. Где есть огромные запасы пресной воды, в которой резкую нужду испытывает Евросоюз», - сказал журналист.

Хидирбегишвили считает, что Евросоюз и Британия приложат все усилия, чтобы еще больше раскачать ситуацию в Грузии из-за законопроекта об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложила вето на принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния». Этот документ вызвал волну протестов в стране. Местные власти обвинили иностранных политиков в причастности к попытке переворота в Грузии.

#ЕС #Грузия #евросоюз #Великобритания #наш эксклюзив #закон об иноагентах
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