Грузия и Южный Кавказ для Запада важнее Украины, заявил «Звезде» политолог, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. По его мнению, Украина уже исчерпала свои возможности полигона для натовского вооружения и обогатила американский ВПК.

«А Грузия - это стратегический геополитический регион. Как и Южный Кавказ, где проходят транспортные и энергетические магистрали, проходят тысячи километров российской границы. Где есть огромные запасы пресной воды, в которой резкую нужду испытывает Евросоюз», - сказал журналист.

Хидирбегишвили считает, что Евросоюз и Британия приложат все усилия, чтобы еще больше раскачать ситуацию в Грузии из-за законопроекта об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложила вето на принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния». Этот документ вызвал волну протестов в стране. Местные власти обвинили иностранных политиков в причастности к попытке переворота в Грузии.