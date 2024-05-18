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У побережья Йемена загорелся нефтяной танкер

Танкеру оказана необходимая помощь, о повреждениях судна и состоянии команды не сообщается.
Ян Брацкий 2024-05-18 14:25:16
© Фото: Gil Cohen Magen, Xin Hua, Globallookpress

Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера после ракетного удара у побережья Йемена. Как сообщает агентство Reuters, судно шло под флагом Панамы. Инцидент произошел в десяти километрах к юго-западу от Мохи.

«В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар», - пишет «360».

Кораблям, находящимся поблизости от места инцидента, рекомендовано соблюдать бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.

Йеменские повстанцы-хуситы в течение нескольких месяцев осуществляют удары по иностранным судам, связанным с Израилем, в знак поддержки Палестины. Атакам подвергаются корабли, пересекающие Красное море и Аденский залив.

В ответ на действия повстанцев силы международной коалиции, в которую входят США и Великобритания, с 12 января наносят удары по военной инфраструктуре хуситов. Целями являются радарные установки, места запуска беспилотников и ракет, а также склады с вооружением.

#Йемен #Хуситы #красное море #нефтяной танкер
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