У побережья Йемена загорелся нефтяной танкер

Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера после ракетного удара у побережья Йемена. Как сообщает агентство Reuters, судно шло под флагом Панамы. Инцидент произошел в десяти километрах к юго-западу от Мохи.

«В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар», - пишет «360».

Кораблям, находящимся поблизости от места инцидента, рекомендовано соблюдать бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.

Йеменские повстанцы-хуситы в течение нескольких месяцев осуществляют удары по иностранным судам, связанным с Израилем, в знак поддержки Палестины. Атакам подвергаются корабли, пересекающие Красное море и Аденский залив.

В ответ на действия повстанцев силы международной коалиции, в которую входят США и Великобритания, с 12 января наносят удары по военной инфраструктуре хуситов. Целями являются радарные установки, места запуска беспилотников и ракет, а также склады с вооружением.