Автоэксперт Лигачев рассказал, как избежать протечек жидкостей в машине

При наступлении теплой погоды многие автовладельцы сталкиваются с утечками технических жидкостей - масла, антифриза или тосола. Это может негативно отразиться на работе двигателя и даже привести к его поломке. О том, как избежать проблем с жидкостями в автомобиле, в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

«У любой машины есть регламент технического осмотра. Его нужно соблюдать - тогда машина будет ехать. Многие этим пренебрегают, считая, что если ничего не течет, то все в порядке. На самом деле это не так. Химический состав жидкостей со временем меняется, и она может закипать при более низкой температуре. Поэтому нужно проходить осмотр у дилера или в сервисе, чтобы визуально оценить наличие протечек и, если нужно, заменить прокладку или какую-то деталь», - рассказал эксперт.

Появление протечек следует внимательно отслеживать, в первую очередь визуально. В случае неисправности под машиной появляются характерные пятна, и за этим нужно наблюдать. Также в случае протечки в худшую сторону изменится работа двигателя. Под капотом также легко отследить протечку - двигатель может покрыться маслом, а в бачках могут отойти трубки.

Лигачев добавил, что летом многие автовладельцы могут принять за протечку конденсат - при работе кондиционера под машиной может появиться небольшая лужа. В таком случае не стоит паниковать, а следует оценить состав жидкости - появление под машиной в жаркую погоду небольшого количества воды не является неполадкой, это элемент штатной работы кондиционера.