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ПВО сбили и перехватили 102 беспилотника ВСУ в четырех регионах РФ

Российские военнослужащие отразили вражескую атаку в небе над Крымским полуостровом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями.
2024-05-17 08:03:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских националистов с применением беспилотников (БПЛА) в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской и Курской областях. В акватории Черного моря были уничтожены шесть вражеских катеров, сообщили в Минобороны России.

Над территорией Крымского полуострова был перехвачен или уничтожен 51 дрон противника, еще 44 - над Краснодарским краем. Дополнительно сообщалось о шести уничтоженных БПЛА в Белгородской области и об одном - в Курской.

«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ночью также сообщалось о попытках ВСУ атаковать Новороссийск, российские военнослужащие подавили более 10 дронов противника. В результате падения некоторых БПЛА возникли возгорания, они были ликвидированы.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Краснодарский край #бпла #Курская область #белгородская область #ВСУ #Крымский полуостров #силы пво
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