ПВО сбили и перехватили 102 беспилотника ВСУ в четырех регионах РФ

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских националистов с применением беспилотников (БПЛА) в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской и Курской областях. В акватории Черного моря были уничтожены шесть вражеских катеров, сообщили в Минобороны России.

Над территорией Крымского полуострова был перехвачен или уничтожен 51 дрон противника, еще 44 - над Краснодарским краем. Дополнительно сообщалось о шести уничтоженных БПЛА в Белгородской области и об одном - в Курской.

«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ночью также сообщалось о попытках ВСУ атаковать Новороссийск, российские военнослужащие подавили более 10 дронов противника. В результате падения некоторых БПЛА возникли возгорания, они были ликвидированы.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.