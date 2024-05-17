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ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников.
Ирина Егорова 2024-05-17 05:43:46
© Фото: Михаил Мордасов, РИА Новости

Ночью 17 мая киевский режим предпринял безуспешные попытки атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников», - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за падения некоторых беспилотников возникли возгорания - они сейчас ликвидируются. Кондратьев поблагодарил российских военнослужащих за слаженную работу и попросил граждан не публиковать в социальных сетях работу средств ПВО.

Также ночью военные отразили массированную атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Никто не пострадал, в городе был отключен свет, так как обломок одного из аппаратов попал на подстанцию.

Накануне российские военные в Черном море уничтожили 15 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.  Их уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ. 

#пво #беспилотник #ВСУ #Новороссийск #атака #гражданские объекты
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