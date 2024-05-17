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В Латвии остановили учения НАТО после гибели военнослужащего

На месте учений произошло ДТП, полиция проведет расследование несчастного случая.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 06:42:09
© Фото: Soeren Stache, dpa Globallookpress

Учения НАТО в Латвии приостановили из-за смерти одного из военнослужащих в результате ДТП, сообщили в LSM.

Трагедия произошла накануне 16 мая. По сообщению местной полиции, будет проведено специальное расследование несчастного случая, а также служебное расследование.

ДТП произошло в ходе ночных учений на месте проведения учений блока.

Уточняется, что учения были приостановлены по приказанию главнокомандующего Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии. Представители латвийской армии принесли соболезнования семье и товарищам погибшего.

На какой период времени будут приостановлены учения Североатлантического альянса неизвестно.

Напомним, это не первый раз, когда сообщается о травмах в рамках учений блока. На прошлой неделе 11 военнослужащих получили ранения в ходе отработки прыжков с парашютом в Швеции.

#НАТО #Латвия #Военнослужащий #ДТП #военные учения НАТО
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