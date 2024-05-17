Самые большие потери за неделю, больше 3 000 человек, украинские националисты понесли на Донецком направлении специальной операции. Штурмовые отряды группировки войск «Юг» метр за метром продавливают оборону противника. Враг пытается сопротивляться, но в итоге отступает, бросая раненых.

В подразделениях группировки войск «Юг» немало уроженцев Донбасса, для которых борьба с националистами стала делом всей жизни. Военный с позывным «Монгол» рассказал, что горд сражаться в рядах российской армии, ведь боевики ВСУ много лет издевались над его малой Родиной.

«Нам нужна была поддержка. С Россией она пришла. Все вздохнули свободно, потому что понимаем, что за нами действительно стоит сила», - отмечает боец.

Чтобы одерживать верх в противостоянии с врагом, бойцы регулярно отрабатывают навыки штурма на тренировочной базе. Главное - отточить каждое действие до автоматизма.

Тренировки штурмовиков проходят в любое свободное время. Все, конечно, просчитать невозможно, но вполне реально быть готовым к любым сюрпризам на передовой.

И здесь очень важна уверенность друг в друге. Об этом говорят как сами бойцы, так и их командиры.

«Самое главное, чтобы, невзирая на свою должность, каждый человек отдавался этому профессиональному делу полностью, с душой», - говорит командир батальона с позывным «Кубань».

Отметим, бойцы «Южной» группировки войск ежедневно уничтожают украинских боевиков. Так, например, недавно расчет ПТРК «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении. Вражеский объект удалось выявить при помощи беспилотника.

Получив координаты, военные развернули комплекс «Фагот» и выпустили ракеты по цели. Блиндаж был уничтожен прямым попаданием.