Мишустин распределил полномочия между вице-премьерами

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Принятое им решение нацелено на организацию эффективной работы по достижению результатов национальных проектов и целей развития. Об этом сообщили в кабмине.

Отмечается, что первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за общую координацию работы в области технологического развития. Ему поручено курировать вопросы госполитики в области технического регулирования, промышленности, выполнение программ развития авиационной, ракетно-космической, атомной, судостроительной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа.

Татьяна Голикова продолжит курировать здравоохранение. Также в ее ведение передано Федеральное агентство по делам национальностей. За Дмитрием Григоренко закрепили цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольную политику.

Александр Новак продолжит курировать электроэнергетику и ТЭК. Кроме того, он будет отвечать за экономическую политику. Алексею Оверчуку отдано координирование госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве.

Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а Виталий Савельев - транспортный блок.

Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и курировать Минвостокразвития. Марат Хуснуллин назначен ответственным за вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости.

Дмитрий Чернышенко будет курировать общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику.

Напомним, 14 мая российский президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ. Председателем кабмина остался Михаил Мишустин. При этом в списке зампредов произошло три новых назначения (Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев).

Что касается изменений в министерствах, там произошло шесть новых назначений (Антон Алиханов, Андрей Белоусов, Михаил Дегтярев, Оксана Лут, Роман Старовойт и Сергей Цивилев). Остальные министры и главы силовых ведомств остались на своих местах.