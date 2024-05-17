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Мишустин распределил полномочия между вице-премьерами

Новый состав правительства российский президент Владимир Путин утвердил 14 мая.
Сергей Лебедев 2024-05-17 22:50:23
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Принятое им решение нацелено на организацию эффективной работы по достижению результатов национальных проектов и целей развития. Об этом сообщили в кабмине.

Отмечается, что первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за общую координацию работы в области технологического развития. Ему поручено курировать вопросы госполитики в области технического регулирования, промышленности, выполнение программ развития авиационной, ракетно-космической, атомной, судостроительной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа.

Татьяна Голикова продолжит курировать здравоохранение. Также в ее ведение передано Федеральное агентство по делам национальностей. За Дмитрием Григоренко закрепили цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольную политику.

Александр Новак продолжит курировать электроэнергетику и ТЭК. Кроме того, он будет отвечать за экономическую политику. Алексею Оверчуку отдано координирование госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве.

Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а Виталий Савельев - транспортный блок.

Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и курировать Минвостокразвития. Марат Хуснуллин назначен ответственным за вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости.

Дмитрий Чернышенко будет курировать общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику.

Напомним, 14 мая российский президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ. Председателем кабмина остался Михаил Мишустин. При этом в списке зампредов произошло три новых назначения (Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев).

Что касается изменений в министерствах, там произошло шесть новых назначений (Антон Алиханов, Андрей Белоусов, Михаил Дегтярев, Оксана Лут, Роман Старовойт и Сергей Цивилев). Остальные министры и главы силовых ведомств остались на своих местах.

#Россия #РФ #Михаил Мишутин #правительство #кабинет министров #кабмин
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