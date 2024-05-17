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В технополисе «ЭРА» провели выставку «Самая красивая страна»

Также состоялась встреча председателей региональных отделений Русского географического общества Южного федерального округа.
Сергей Лебедев 2024-05-17 20:31:13
© Фото: Минобороны России

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла выставка «Самая красивая страна». На ней операторы научных рот и сотрудники иннограда смогли увидеть лучшие работы с одноименного фотоконкурса, ежегодно проводимого Русским географическим обществом. Масштабный медиапроект организован для привлечения внимания к дикой природе, ее сохранению и бережному отношению человека к окружающей среде.

Кроме того, научное сообщество поучаствовало в рабочей встрече председателей региональных отделений Русского географического общества Южного федерального округа и членов Совета отделения в Краснодарском крае. На ней обсудили лучшие практики деятельности краснодарского отделения, создание местного отделения РГО в Анапе и конкурс грантов главы региона.

Отметим, Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению Николая I в 1845 году. РГО внесло значительный вклад в изучение Европейской Росси, Сибири, Дальнего Востока, Урала, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи и других территорий. Общество заложило основы отечественного заповедного дела.

Сегодня РГО насчитывает более 27 800 членов в России и за рубежом. Региональные отделения общества открыты во всех субъектах РФ. Напомним, в научной библиотеке исторической штаб-квартиры Русского географического общества хранится более полумиллиона редчайших документов, в том числе, самое дорогое издание в истории российского книгопечатания — альбом византийских эмалей с сусальным золотом.

#Минобороны России #Выставка #РГО #Технополис Эра #МО РФ #русское географическое общество #самая красивая страна #инноград
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