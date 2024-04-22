В РГО рассказали о самых редких имеющихся исторических документах

В научной библиотеке исторической штаб-квартиры Русского географического общества хранится более полумиллиона редчайших документов, в том числе, самое дорогое издание в истории российского книгопечатания — альбом византийских эмалей с сусальным золотом.

Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора РГО рассказал, что издание напечатано в 200 экземплярах, 137-ой экземпляр подписан для Русского географического общества. Тогда оно стоило 100 тысяч рублей, на эти деньги можно было купить хорошую фабрику, завод или доходное имение.

Архив РГО — одно из крупнейших хранилищ географической литературы в мире, одних только карт здесь более 100 тысяч, сейчас идет работа по их оцифровке. Самая крупная и ценная из всех сохранившихся русских карт — это большой чертеж Сибири Семена Ремезова, карте уже больше трех веков.

Уникальный чертеж висел во дворце Петра I, на нём император проверял у подчиненных знания картографии. За 325 лет минеральные краски выцвели, тканевая основа истлела. По решению президента РГО Сергея Шойгу уже скоро начнется комплексная реставрация карты.

В этом году на Земле Франца-Иосифа откроется постоянно действующая научная лаборатория РГО, где ученые смогут вести исследования в разных направлениях. От изучения белых медведей, до сейсмологии и гидрометеорологии.

Седьмой сезон совместной экспедиции РГО и Института истории материальной культуры в республике Тыва обещает сенсацию. В «Долине Царей» ученые начнут изучать центральную часть раннескифского кургана Туннуг.

Масштабная выставка находок, сделанных 100 лет назад во время археологической экспедиции в Монголии, откроется в Государственном Эрмитаже. Директор музея Михаил Пиотровский стал почетным членом Русского географического общества.

Этой осенью традиционно пройдет Географический диктант — уникальная просветительская акция, участниками которой уже стали более миллиона человек. Тогда же будут объявлены победители 10-го фотоконкурса «Самая красивая страна». В нем оценят почти 50 тысяч работ из 19 стран мира, но объединяет их то, что все фотоснимки участников сделаны на территории России.