МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В секторе Газа нашли тело похищенной студентки из Германии Шани Лук

Тела троих заложников обнаружили благодаря данным, полученным при допросе террористов.
Сергей Лебедев 2024-05-17 19:51:33
© Фото: David Pichler, dpa, Global Look Press

Минувшей ночью израильские военные нашли в секторе Газа тела троих заложников, в том числе студентки из Германии Шани Лук, которые были похищены боевиками ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября прошлого года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу», - говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что тела удалось обнаружить на основе данных, полученных при допросе террористов.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявлял, что Шани Лук была обезглавлена. Напомним, мировые СМИ заговорили о молодой студентке из Германии после того, как мать опознала ее на опубликованных кадрах ХАМАС и записала видеообращение.

Женщина узнала свою дочь по татуировке на ноге и призвала официальный Берлин спасти ее. Шани Лук имела двойное гражданство и часто навещала в Израиле своих бабушку и дедушку.

#Израиль #пленные #ЦАХАЛ #ХАМАС #заложники #Шани Лук
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 