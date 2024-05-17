В секторе Газа нашли тело похищенной студентки из Германии Шани Лук

Минувшей ночью израильские военные нашли в секторе Газа тела троих заложников, в том числе студентки из Германии Шани Лук, которые были похищены боевиками ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября прошлого года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу», - говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что тела удалось обнаружить на основе данных, полученных при допросе террористов.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявлял, что Шани Лук была обезглавлена. Напомним, мировые СМИ заговорили о молодой студентке из Германии после того, как мать опознала ее на опубликованных кадрах ХАМАС и записала видеообращение.

Женщина узнала свою дочь по татуировке на ноге и призвала официальный Берлин спасти ее. Шани Лук имела двойное гражданство и часто навещала в Израиле своих бабушку и дедушку.