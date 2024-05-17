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Сотрудника института Пушкина задержали за поддельные сертификаты

Сертификаты выдавали иностранцам, которые не знали русского языка, истории и законов РФ.
Сергей Лебедев 2024-05-17 19:12:50
© Фото: СУ СК России по Смоленской области © Видео: СУ СК России по Смоленской области

В Смоленской области завели уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий на сотрудника Института русского языка имени Пушкина и директора частного образовательного учреждения, находящегося в Вязьме. Его подозревают в незаконной выдаче иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законов РФ, которые необходимы для получения разрешения на работу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«В июне 2021 года между ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" и ЧУ дополнительного профессионального образования, расположенным в городе Вязьме был заключен договор на оказание услуг иностранным гражданам по проведению комплексного экзамена», - подчеркнули в ведомстве.

При этом отмечается, что иностранцы, получившие сертификаты, не обладали необходимыми знаниями для успешной сдачи экзамена.

Фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в начале апреля в СК России объявили, что в Москве фигурантами уголовного дела стали сотрудники Института русского языка имени Пушкина. Их подозревают в организации незаконной выдачи иностранцам сертификатов о владении русским языком.

Уже бывший ректор института Наталья Трухановская заявляла, что информация о том, что ее сотрудники помогали мигрантам сдавать экзамены, не соответствует действительности.

#в стране и мире #Смоленская область #СК РФ #Уголовное дело #экзамен #сертификат #институт русского языка
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