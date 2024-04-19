В Институте русского языка сменили ректора

Минобрнауки опубликовало приказ о снятии ректора Института русского языка имени Пушкина Натальи Трухановской. Исполняющим обязанности главы института назначен Никита Гусев. Ранее он занимал должность проректора МГУ.

Причиной смены руководства в ведомстве называют нарушения при сдаче экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

«Как подчеркнул министр, прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов возложена на ректоров уполномоченных вузов», - сообщается в публикации Telegram-канала.

При этом о причинах увольнения Трухановской в вузе не сообщается.

Экс-ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Трухановская выступала за ужесточение экзамена для мигрантов - она предлагала повысить минимальный балл до 80 и включить в экзамен проверку устной речи. Трухановская в интервью РБК заявила, что информация о том, что сотрудники института помогали мигрантам сдавать экзамены на знание языка и истории России и тем самым обеспечили незаконное пребывание в стране 464 иностранцам, не соответствует действительности. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что Институт русского языка должен быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен.

Трухановская занимала пост ректора института в течение двух лет - она вступила в должность 20 апреля 2022 года. Ее временный преемник Гусев работал в сфере высшего образования более 10 лет и прошел профессиональный путь от младшего научного сотрудника до проректора МГУ им. Ломоносова.