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Российские ученые выявили зависимость льдов в Арктике от океанских вод

Полученные данные помогут в обеспечении круглогодичной навигации по Севморпути.
2024-05-17 17:41:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ученые-полярники сделали новый шаг к круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Им удалось выявить влияние вод Тихого и Атлантического океанов на льды в Арктике. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Данные необходимы для того, чтобы мы могли наши прогностические модели по льду в Арктике уточнять. А это уже выходит на сугубо практическое применение для создания прогнозов для навигации», - отметил он.

По словам Александра Макарова, сейчас стоит задача обеспечить круглогодичную навигацию на Восток, чего раньше никогда не делалось.

«Это вызов для нашего института - 24/7 обеспечить точными прогнозами все суда, все компании, которые работают в Арктике, и зимой, и летом», - добавил директор НИИ.

Исследователи более полутора лет дрейфовали в арктических льдах на уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс», построенной по поручению российского президент Владимира Путина. И только сегодня они вернулись в Мурманск с ценнейшими данными.

Напомним, в 2022 году Владимир Путин заявил о необходимости утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года. Российский президент также попросил правительство учесть в плане задачу по долгосрочному перспективному грузопотоку по Севморпути.

#Мурманск #арктика #Северный полюс #севморпуть #исследование #наш эксклюзив
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