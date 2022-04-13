Путин заявил о необходимости утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года

Российский президент также попросил правительство учесть в плане задачу по долгосрочному перспективному грузопотоку по Севморпути.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктики о необходимости утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года.

«Прежде всего, считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали», - заявил глава российского государства.

Владимир Путин также попросил российское правительство учесть в плане задачу по долгосрочному перспективному грузопотоку по Северного морского пути, указав конкретные инвестиционные проекты и обязательства отправителей грузов по объемам, а также размер номенклатуры, необходимого ледокольного флота.

Ранее президент РФ сообщил, что железная дорога Северный широтный ход, которая строится в Ямало-Ненецком автономном округе, позволит снизить нагрузку на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали за счет переориентации на восток. Владимир Путин выделил важность разгрузки с учетом переориентации основных ресурсов экспорта.