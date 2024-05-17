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Жители поврежденного дома в Белгороде вернутся в квартиры 20 мая

В уцелевших подъездах уже включили свет, воду и отопление.
Сергей Лебедев 2024-05-17 17:11:28
© Фото: Павел Колядин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Жители частично разрушенного жилого дома в Белгороде смогут вернуться в свои квартиры уже в предстоящий понедельник. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал местный житель.

«Вроде бы с понедельника разрешают сюда заезжать. Это в домовом чате написали. Конечно, хочется побыстрее вернуться», - отметил белгородец.

По его словам, в многоквартирном доме уже включили свет и воду. Кроме того, работает и система отопления.

Напомним, в прошлое воскресенье Белгород пережил массированный обстрел со стороны украинских националистов. Боевики били по мирным кварталам.

По данным Минобороны РФ, в жилой дом попал фрагмент ракеты «Точка-У», из-за чего обрушился подъезд. Под завалами обнаружили тела 17 погибших.

#обрушение #белгород #Обстрел #Жилой дом #наш эксклюзив #подъезд
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