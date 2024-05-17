Жители поврежденного дома в Белгороде вернутся в квартиры 20 мая

Жители частично разрушенного жилого дома в Белгороде смогут вернуться в свои квартиры уже в предстоящий понедельник. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал местный житель.

«Вроде бы с понедельника разрешают сюда заезжать. Это в домовом чате написали. Конечно, хочется побыстрее вернуться», - отметил белгородец.

По его словам, в многоквартирном доме уже включили свет и воду. Кроме того, работает и система отопления.

Напомним, в прошлое воскресенье Белгород пережил массированный обстрел со стороны украинских националистов. Боевики били по мирным кварталам.

По данным Минобороны РФ, в жилой дом попал фрагмент ракеты «Точка-У», из-за чего обрушился подъезд. Под завалами обнаружили тела 17 погибших.