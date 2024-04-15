Потенциал ОПК позволяет противостоять терминалам Starlink в зоне СВО

Российские военные обладают необходимыми средствами для противодействия Starlink в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин.

«Использование коммерческих частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий ОПК позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», - сказал он в интервью «Красной звезде».

По его словам, на протяжении СВО данными радиоразведки многократно подтверждалось использование большого количества терминалов этой системы практически во всех звеньях управления ВСУ.

Кроме того, Ласточкин назвал передачу Украине технологий коммерческой системы лицемерием со стороны США и продолжением темы «двойных стандартов». Скрыть очевидные факты применения коммерческой системы связи в военных целях невозможно, сказал он.