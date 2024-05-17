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Венгрия наложила вето на резолюцию по «мирному плану» Зеленского

Согласно предложенной резолюции, украинский «мирный план» признавался единственным приемлемым и заслуживающим поддержки.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 14:30:08
© Фото: IMAGO, Kristian Tuxen Ladegaard B Globallookpress

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы, по которой «мирный план» Владимира Зеленского признавался как единственный приемлемый план по достижению мира на Украине, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Сегодня Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой признавался бы в качестве приемлемой и заслуживающей поддержки формулы миры исключительно мирный план... Зеленского. Для нас это неприемлемо», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

По словам Сийярто, другие планы по урегулированию украинского кризиса не уступают киевскому и также должны быть представлены в резолюции Совета. Однако с этим не согласились коллеги министра, что привело к накладыванию вето.

Президент России Владимир Путин также затронул сегодня в Харбине вопрос мирных договоренностей по конфликту на Украине. Российский лидер назвал итоги Стамбульских договоренностей базой переговорного процесса, отметив, что формула мира должна основываться на реальной картине мира, а не на «хотелках».  

#Владимир Зеленский #Венгрия #совет европы #резолюция #мирное урегулирование #формула мира
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