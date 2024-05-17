Путин усомнился в эффективности олимпийского перемирия на Украине

Президент Владимир Путин назвал правильными идеи олимпизма, но указал на их нарушение самим Международным олимпийским комитетом. Выступая на пресс-конференции в Харбине, глава государства прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона установить олимпийское перемирие на Украине.

«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными... Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы... политизируют спорт, что совершенно недопустимо», - указал Путин.

В качестве примера российский лидер привел решение международных спортивных чиновников не допускать наших спортсменов к Олимпийским играм под государственным флагом и с национальным гимном. Все это, по мнению Путина, не соответствует нормам справедливости.

В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о скептической реакции Кремля на предложение Макрона об олимпийском перемирии на Украине. С его слов, никаких официальных предложений на этот счет Парижем не выдвигалось. По его мнению, киевский режим воспользуется такими идеями для перегруппировки и перевооружения.

Летняя Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. На Игры в Париж смогли отобраться только 12 атлетов из России и Белоруссии. Они согласились выступать под нейтральным флагом и без гимна.